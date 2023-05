Le gouvernement du Sénégal s’est réuni ce mercredi comme il est de coutume. Lors du conseil des ministres, le président de la République Macky Sall a remis sur la table une demande faite en février passé concernant le développement du football au Sénégal.

Lors de la cérémonie de réception des trophées du CHAN, de la Cosafa et de la CAN de Beach Soccer, le Chef de l’État avait répondu favorable à la demande des acteurs de mettre en place une politique sportive et économique pouvant appuyer les clubs. « Je demanderai au ministre des sports en liaison avec la fédération et les équipes de me proposer un programme national de soutien au football local. Qui devra intégrer l’appui du secteur privé, des entreprises publics également pour le sponsoring de notre football local afin de renforcer les moyens de ces équipes. Mais l’État pourra appuyer directement les professionnels » avait-il déclaré lors son allocution au palais de la République.

Entre-temps, le ministère des sports a un nouveau patron : le premier ministre Amadou Ba. Qui devra poursuivre les chantiers entames. Ainsi, Macky Sall est revenu sur ce programme et de façon plus large. « Le Président de la République a demandé au Premier Ministre, et Ministre des Sports, de poursuivre, en relation avec la Fédération sénégalaise de Football (FSF), le renforcement de l’écosystème du football local à travers la mise en œuvre d’un programme national de développement du football cohérent et inclusif, répondant aux enjeux et défis d’un Sport national émergent » peut-on lire dans le communiqué de la Présidence de la République.

Par ailleurs, la qualification du Sénégal à la CAN U17 a aussi été au menu des discussions. « Le Chef de l’État a félicité nos joueurs et leur encadrement administratif et technique pour leur brillant parcours lors de cette compétition, confirmant ainsi le leadership du football sénégalais à l’échelle continentale, au niveau des équipes nationales ».

