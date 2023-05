Les deux attaquants sénégalais ont livré un bon duel lors d’un palpitant Fatih Karagumruk – Adana Demirspor ce mercredi.

En match comptant pour la 34e journée du Championnat de Turquie, Fatih Karagumruk accueillait Adana Demirspor ce mercredi. Une rencontre qui mettait donc aux prises deux belles attaques mais surtout deux attaquants sénégalais en grande forme depuis plusieurs semaines. Il s’agit de Mbaye Diagne et Chérif Ndiaye. Et pour le moins que l’on puisse dire, c’est que les deux joueurs n’ont pas déçu.

Alors que le match s’est soldé sur un spectaculaire 2-3 en faveur des visiteurs, Chérif et Diagne ont tous deux respectivement marqué leur huitième et dix-neuvième but de la saison en Championnat. L’ancien joueur de Goztepe avait égalisé pour son équipe (1-1, 51e). Presque même cas de figure pour l’attaquant de Fatih Karagumruk qui avait remis les pendules à l’heure pour les siens (2-2, 88e).

Le but de Chérif Ndiaye

GOL | Fatih Karagümrük 1-1 Adana Demirspor ⚽️ 51' Cherif Ndiaye pic.twitter.com/HDFkotf06u — Süper Lig – Anlık goller (@golsuperlig30) May 17, 2023

Le but de Mbaye Diagne

⚽️GOL: 80' Diagne Fatih Karagümrük 2-2 Adana Demirspor pic.twitter.com/GsXKVo9md1 — Goltube – Süper Lig goller (@anindagol32) May 17, 2023

wiwsport.com