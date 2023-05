Les nominés pour le titre de meilleur joueur de la saison PFA est publié ce mardi 16 mai. Iliman Ndiaye y figure aux côtés de Chuba Akpom de Middlesbrough, Amad Diallo de Sunderland, Carlton Morris de Luton Town, Viktor Gyokores de Conventry FC et Nathan Tella de Burnley.

Grand absent de la shortlist d’EFL Player of the Year, l’attaquant de Sheffield United, Iliman Ndiaye est nominé pour le titre de meilleur joueur de Championship par ses pairs (Professional Footballer’s Association PFA). L’international sénégalais de 23 ans est auteur d’une saison remarquable de 14 buts et 10 passes décisives avec son club, conclue par une deuxième place, synonyme de montée en Premier League.

Déjà élu meilleur joueur de son club, il y a deux semaines, l’ancien pensionnaire de Dakar Sacré-Cœur peut remporter un nouveau trophée individuel et devenir le premier sénégalais à y inscrire son nom. Cette distinction est la plus prestigieuse en Angleterre puisqu’elle récompense les meilleurs joueurs de chaque division, choisis par les joueurs eux-mêmes.

wiwsport.com