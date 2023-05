La Draft NBA Combine 2023 a démarré ce mardi. C’est le plus grand rassemblement des prospects des joueurs inscrits dans la Draft NBA prévue le 22 juin prochain. Mouhamed Gueye se trouve actuellement à Chicago à quelques heures de la soirée de la Lottery NBA.

Candidat pour rejoindre la NBA dans le processus de la Draft, Mouhamed Gueye est âgé de 20 ans et mesure 2m10. Il compte deux saisons avec les Cougars de Washington. Et se positionne comme une bonne recrue pour avoir commence tôt l’université. En effet, il a été surclassé au lycée. Sans surprise, il est donc invité au NBA Draft Combine qui va prendre fin le 21 mai prochain. Sans doute, un ancien amoureux du foot comme on en retrouve beaucoup chez les basketteurs sénégalais, Gueye a montré ses talents de « jongleur » lors de sa séance shooting.

Ce mardi soir, se tient à Chicago, la Lottery NBA. La 38e loterie annuelle du repêchage de la NBA déterminera l’ordre de sélection des 14 premiers choix du repêchage de la NBA 2023. Des tirages au sort seront effectués pour déterminer les quatre premiers choix du repêchage de la NBA. Le reste des «équipes de loterie» sélectionnera dans les positions cinq à 14 dans l’ordre inverse de leurs records de la saison régulière 2022-23.

Mouhamed Gueye showing off the ⚽️ skills at 2023 Microsoft Surface #NBACombine photo day 👀 pic.twitter.com/FSq9a79Zkt — NBA Draft (@NBADraft) May 16, 2023

