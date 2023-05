L’attaquant hispano-sénégalais reviendra de son prêt de Fleetwood cet été et pourrait découvrir la Premier League la saison prochaine.

Luton Town touche à son rêve. Opposé à Sunderland, Luton a renversé la vapeur lors de la demi-finale retour de playoffs de Championship (2-0), ce mardi 16 mai, après une défaite 2-1 lors du match aller. Les joueurs de la ville située au nord de Londres joueront leur place en Premier League le samedi 27 mai à Wembley, contre le vainqueur de Coventry – Middlesbrough.

Un retour après 32 ans ?

Les Hatters (« Chapeliers ») ont pu compter sur Gabriel Osho, qui a lancé les hostilités dès la 10eminute (1-0), avant que Tom Lockyer entérine la qualification des siens pour la finale (2-0, 43’). Dans un Kenilworth Road (10 000 places) comble et surchauffé, les hommes de Rob Edwards ont célébré cette victoire comme une montée. Pourtant, il reste encore une marche avant d’officialiser le retour de Luton Town en Premier League, 32 ans après leur descente. Dans les années 1990 et 2000, le club avait même quitté le monde professionnel avant de se reconstruire.

En 5e division anglaise il y a sept ans, Luton a fini 3e de la saison régulière de Championship, seulement devancé par Burnley et Sheffield United, tous deux intouchables. L’équipe de Carlos Mendes Gomes, l’Hispano-sénégalais de 24 ans auteur de sept buts et deux passes décisives en League One (D3) cette saison lors de son passage en prêt à Fleetwood, tentera d’atteindre l’élite anglaise en brisant le rêve de Coventry ou Middlesbrough lors de la grande finale de ces Playoffs.