C’est terminé pour l’AC Milan. Au terme d’une soirée frustrante, les Rossoneri ont subi une élimination logique aux portes de finale après sa défaite sur la pelouse de Giuseppe Meazza face à un Inter Milan sans craintes (1-0, 3-0 au cumul).

Pour la première fois depuis six saisons, il n’y aura pas le moindre Sénégalais en finale de Ligue des Champions, alors qu’il reste une demi-finale retour à jouer entre Manchester City et le Real Madrid. Alors qu’il espérait sans doute suivre les traces de Sadio Mané avec Liverpool (2018, 2019 et 2022), d’Idrissa Gueye et Abdou Diallo avec le Paris Saint-Germain (2020) et d’Edouard Mendy avec Chelsea (2021), Fodé Ballo-Touré a vu son AC Milan échouer aux portes de la grande finale, cachant cette belle dynamique sénégalaise en finale de C1.

Incapables d’avoir les armes nécessaires après sa défaite 0-2 lors de la manche aller, les hommes de Stefano Pioli ont été logiquement dominés encore par l’Inter Milan (1-0) mardi soir, en demi-finale retour. Muet lors de la rencontre aller, Lautaro Martinez a mis fin à tout espoir de l’AC Milan en marquant l’unique but de cette victoire nerazzurra au très bon moment pour les siens (74e). Les Nerazzurri retrouvent donc la finale de C1 pour la première fois depuis leur dernier titre, en 2010.

Le début de match montrait pourtant une volonté de l’AC Milan de relancer le suspense. Théo Hernandez envoyait un puissant tir des 30 mètres, lequel frôlait la barre d’André Onana (5e). Le portier camerounais était sollicité ensuite après un débordement de Tonali. Le centre de l’Italien était repris par Brahim Diaz mais sa frappe était trop impuissante pour inquiéter Onana (11e). En fin de première période, Leao croisait trop sa frappe (38e). Une occasion qui aurait pu être vite regrettée par les Rossoneri sans l’intervention miraculeuse de Maignan sur un coup-franc intériste et une tête de Dzeko (39e).

Après le repos, l’Inter cadenassait parfaitement le match. Milan n’arrivait pas à se créer de belles situations devant le but d’Onana. En plus, les Rossoneri devaient gérer les contres adverses. L’entrée de Lukaku (66e) amenait la perte du Milan. Le Belge ne tardait pas à se révéler décisif. Il combinait bien avec Lautaro Martinez dans la surface avant que l’Argentin ne fusille Maignan en angle fermé pour ouvrir le score. Le but qui pliait la double confrontation. La fin de match offrait peu d’actions intéressantes aux deux équipes, plutôt concernées par les frictions et les embrouilles collectives.

