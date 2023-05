À cinq journées de la fin, six formations devraient se battre pour les deux tickets de la montée en Ligue 2. De quoi nous promettre un suspense insoutenable, jusqu’au bout. Oslo réalise la meilleure opération de la 21e journée en allant s’imposer contre l’ASC HLM de Dakar (2-0). Les académiciens gardent leur quatrième place mais se rapprochent de plus en plus du trio de tête avec 33 points à trois longueurs du leader, AJEL qui a buté sur Walidaan (0-0) au stade Maniang Soumaré.

Son dauphin, US Ouakam (35 points), n’a pas profité du résultat du leader puisque l’équipe basée à Ouakam est allée faire match nul et vierge sur la pelouse du troisième, Jamono de Fatick (34 points), dimanche. Les deux formations sont respectivement deuxième et troisième au classement. Le cinquième, Amitié FC ( 29 points) a fait un match nul d’un but partout contre la lanterne rouge, Port. Le sixième, Thiès FC (28 points+3) a concédé le point du nul avec Demba Diop (8e, 26 points). Le neuvième Ndiambour et le douzième Mbour petite côte se sont quittés sur un score de parité (1-1). Dixième au classement, le DUC a battu, 2-0, le 13e, Keur Madior qui s’enfonce dans la zone rouge.