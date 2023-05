Arbitres de renom en lutte avec frappe, Sitor Ndour et Malick Ngom sont à Tunisie pour le championnat d’Afrique de lutte Hammamet 2023 en attendant l’arrivée des combattants sénégalais ce mercredi.

Le championnat d’Afrique de lutte (15 au 20 mai) a officiellement démarré ce lundi avec la discipline olympique en ce qui concerne les dames et les cadets. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les arbitres sénégalais Sitor Ndour et Malick Ngom sont à Hammamet depuis samedi pour des formations de mises à niveau et la traditionnelle pesée d’avant compétition.

À Dakar pour les besoins du drapeau du chef de l’État qui s’est déroulé ce weekend à Saint Louis, l’équipe nationale masculine de Beach Wrestrling vont quitter le Sénégal pour rallier le pays hôte de la compétition africaine. Ce sera également le cas pour l’équipe nationale féminine. Outre les lutteurs, la délégation sénégalaise sera composé du président du CNG Bira Sène, du médecin Diéye et de la technicienne Évelyne Diatta.

Wiwsport.com