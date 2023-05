En marge du drapeau du chef de l’État, le président du CNG Bira Sène est revenu sur les coulisses de l’audience du 8 mai entre les acteurs de la lutte et le président Macky Sall.

Bira Sène a révélé le nom de l’initiateur de l’audience du 8 mai dernier entre le monde de la lutte et le chef de l’État. Mieux, pour taire les rumeurs et éclairer une fois pour toute la lanterne des Sénégalais, le président du CNG a confié que pendant la réunion d’avant audience avec Farba Ngom, les membres présents ont reçu « gracieusement » 6 millions de FCFA des mains du député mais aussi de Marième Faye Sall, épouse du président de la république.

« Comme vous le savez tous, il y’a une semaine, le président Macky Sall a accordé une audience au monde de la lutte. Avant d’y aller nous avons décidé de se concerter avec toutes les parties concernées comme les CRG, les managers, les entraîneurs, les écoles de lutte, la presse, les anciennes gloires, les batteurs… C’est Moustapha Gueye (ancien lutteur) qui a initié cette rencontre. Il était à la Mecque et il y a croisé l’honorable député Farba Ngom. Ils en ont discuté là-bas avant de confirmer la rencontre à leur retour au Sénégal. Farba est même venu au CNG pour qu’on discute des modalités de l’audience et il a offert 1 million FCFA à ceux qui étaient présents à la réunion. Sur place, il a appelé la première dame qui a elle aussi offert 5 millions FCFA en guise de transport pour ceux qui doivent venir à l’audience…. » souligne Bira Sène.

« Le CNG doit servir et non se servir … »

Le successeur du président Alioune Sarr d’ajouter que cette somme a été réparti entre les personnes qui ont pris part à l’audience lundi dernier.

« Les 5 millions offerts par la première dame a été réparti entre les acteurs de la lutte qui était de la délégation. L’envoi est fait par Wave et vous avez reçu les fiches. Il y’a en qui ont reçu 60.000 FCFA et d’autres 40.000 FCFA. Si vous faites le total vous aurez 5 millions. Vous remarquerez aussi que le CNG n’a pas été du partage et tous les frais d’envoi ont été réglés par le CNG. Nous considérons qu’en tant que dirigeant on ne doit pas se servir, mais plutôt servir » a t’il expliqué sur Dakaractu.

Wiwsport.com