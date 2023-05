La CAF a lancé un appel d’offres pour les droits télé dans la région de l’Afrique sub-saharienne. Cette offre concerne des compétitions majeures de la CAF prévues dans la période 2023 – 2025.

L’appel couvre les compétitions majeures de la CAF, notamment la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies Côte d’Ivoire 2023, la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies 2025 et la Coupe d’Afrique des Nations Féminine TotalEnergies 2024. L’appel d’offres inclut un certain nombre de territoires sélectionnés en Europe, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, dans les Caraïbes et dans de nombreux autres territoires.

La date limite de soumission est fixée au mardi 13 juin 2023. Les droits médias disponibles sont payants, à la carte et en clair jusqu’en 2025. Les droits peuvent être exploités dans la plupart des langues de la région subsaharienne, y compris l’anglais et les langues locales, avec toutefois quelques exclusions pour la langue française.

« La procédure d’appel d’offres permettra à la CAF de sélectionner les sociétés de médias les mieux placées pour atteindre les objectifs de la CAF, à savoir fournir une exposition maximale pour le tournoi et offrir aux fans d’Afrique sub-saharienne et de nombreuses régions du monde une expérience de visionnage de haute qualité », renseigne la CAF.

Les événements proposés dans le cadre de l’appel d’offres sont les suivants : La Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies Côte d’Ivoire 2023, les Eliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies 2025, la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies 2025, la Coupe d’Afrique des Nations Féminine TotalEnergies 2024, le Championnat d’Afrique des Nations TotalEnergies 2024, la Coupe d’Afrique des Nations U-20 TotalEnergies 2025, la Coupe d’Afrique des Nations de Beach Soccer Egypte 2024 etc.

