Iliman Ndiaye était l’invité de l’émission Talents d’Afrique sur Canal+. L’international sénégalais est revenu largement sur son parcours, sa saison en Championship et sur son futur. Le consultant de Canal, Claude Le Roy, est revenu sur la marge de progression énorme de l’international sénégalais.

A chaque fois qu’il touche le ballon, il y a un frisson dans le public. Iliman Ndiaye, le chouchou des supporters de Sheffield United, a réalisé une saison remarquable. Il a mis d’accord tous les observateurs du ballon rond. Et Claude Le Roy ne dira pas le contraire. Hier, sur le plateau de Talents d’Afrique il a reconnu le talent «énorme » du jeune international sénégalais et de sa marge de progression.

« Je l’ai découvert avec Sheffield puis avec l’équipe nationale, je pense qu’avec son talent plus il va monter, meilleur il sera. C’est que, quand on a ces qualités, il y a des joueurs qui sont bons à un certain niveau comme la Championship et qui au niveau supérieur marquent un peu le pas. Alors que lui, il a toutes les qualités pour le très haut niveau. Il va vite, il drible aussi bien intérieur qu’extérieur, il est intelligent dans le jeu, il a une capacité d’accélération sur les premiers mètres, c’est dire qu’il a absolument tout. Il a le talent pour être très étonnant dans les prochaines années », argue Le Roy.

Le talent d’Iliman Ndiaye s’est manifesté depuis son enfance. Il était quelqu’un qui aimait le ballon, ce qui a développé sa technique. «Depuis que je suis tout petit j’ai toujours travaillé avec le ballon, les dribles, les freestyles. Aujourd’hui ces choses m’aident beaucoup dans les contrôles de balles, les premières touches », explique Iliman Ndiaye.

Son compatriote Diomansy Camara, présent lors de l’émission, a aussi reconnu le talent d’Iliman. «Aujourd’hui il est capable de faire lever des foules par rapport aux gestes techniques qu’il a mais également il possède cette capacité à être impactant et buteur. Donc je n’ai pas juste un joueur de spectacle, c’est aussi un joueur de contenu et il l’a montré de par ses statistiques », affirme l’ancien international sénégalais.

Passé par Dakar sacré cœur, Iliman explique y avoir travaillé l’aspect physique. «Le football était physique », dit-il. Ce qui lui aidé dans son adaptation en Angleterre. Lors de son transfert à Sheffield, c’est l’international sénégalais qui a plaidé en faveur de Dakar Sacré-Cœur. Il leur a informé qu’il était passé par DSC, donc le club doit toucher une indemnité de formation.

