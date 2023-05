L’AS Douanes quitte Dakar ce mardi pour rallier la ville hôte des Final 8, Kigali. Les Gabelous joueront leur quart de finale face au CFV-Beira ce dimanche à 18h. Dans un entretien accordé à wiwsport hier, le coach a donné toutes les informations utiles du groupe du représentant du Sénégal.

Quel bilan tirez-vous de la préparation à Dakar ?

Le bilan de la préparation est très positif. Tous les joueurs sont là, il y a pratiquement 4 voire 5 jours. Nous avons fait de très bonnes séances d’entrainement, très intenses avec beaucoup de concentration. Même s’il arrive qu’il y ait des errements de temps en temps. Ce sont des choses qui arrivent mais dans l’ensemble, je suis satisfait du groupe.

Comparé au travail effectué lors de la conférence Sahara, quels sont les ajustements faits ?

J’ai beaucoup insisté sur la défense : les porteurs des écrans, le jeu intérieur. Parce que nous avons Adama Diakite qui peut vraiment peser de tout son poids, il peut apporter des points dans le secteur intérieur. Et le jeu rapide parce que nous sommes des sahéliens, nous sommes très athlétiques. Il va falloir aussi en profiter pour pouvoir faire de très bons matchs.

Justement que pouvez-vous nous dire sur les renforts ?

Adama Diakite connait notre championnat et l’AS Douanes. Je le connais très bien aussi. Je pense qu’il sera d’un très bon apport. Il est blessé aujourd’hui mais j’espère que ce ne sera rien de grave. Il peut amener beaucoup d’impact dans notre jeu intérieur, aussi en défense. Dans la compréhension du jeu aussi avec le basket qu’il joue. Pape Maguet Diop est un joueur très dynamique, qui a envie de progresser encore. Il a joué au Mexique. Il est très dur des deux côtés du terrain. Et sur le plan défensif, je pense qu’il il va amener encore l’intensité qu’il faut et qui nous a manqué à un moment donné lors de la phase à Dakar.

Et Khaman Maluach de la BAL Elevate ?

Certainement, il va nous rejoindre là-bas à Kigali. Comme il l’avait fait lors de la précédente campagne. C’est dommage, j’aurais voulu l’avoir un peu plus tôt pour qu’il puisse rentrer dans le moule. Mais je ne suis pas inquiet pour lui. C’est un gosse très intelligent, il va s’adapter très vite.

Qu’en est-il du voyage ?

Il va se passer dans la nuit du lundi au mardi. Nous quittons Dakar à 8h du matin (aujourd’hui) avec Ethiopian Airlines pour faire 7h voire 8h jusqu’en Éthiopie et 1h45 pour rallier Kigali. Normalement, nous allons arriver le même jour mais très tard.

A Kigali, quelle sera la suite de la préparation ?

Nous allons bien nous entrainer parce que nous aurons 4 voire 5 jours avant notre premier match. Il faut savoir que la ville de Kigali se trouve en haute altitude. On aurait aimé avoir plus de jours pour pouvoir s’acclimater. On espère que ce sera suffisant pour bien entrer dans la compétition.

Comment préparer un match à élimination directe ?

Il faut un maximum de concentration. Éviter les bévues que l’on a notées ici à domicile. Il va falloir être prêt à tous les niveaux : physique et mentale. Être concentré, avoir un dépassement de soi, respecter juste le jeu, l’adversaire et se soutenir les uns et les autres pour être les meilleurs.

Êtes-vous toujours dur avec les joueurs ou entre-temps vous vous êtes adoucit ? (NDLR : Notons que Terrel Stoglin ne fait plus partie du groupe)

Sur le terrain, je suis exigeant. Parce que nous n’avons pas beaucoup de temps aussi, nous avons seulement 4 à 5 jours. Donc, nous n’avons pas le temps de gérer certains états d’âme. Il faut y rentrer très vite pour faire de bons résultats. Je suis dur certes mais c’est mon travail qui le demande.

Finalement, c’est une contrainte de travailler dans un court délai avec des joueurs qui rallient a la dernière minute…

C’est contraignant certes mais ce sont des professionnels. Ils s’adaptent rapidement et je sais que cela va se passer comme ça. Notre travail se passe comme cela. Nous n’avons pas besoin de beaucoup de temps pour nous adapter. Diakite et Pape Maguet ont joué en haut niveau, ils ont l’habitude…

Que pouvez-vous nous dire sur l’adversaire, le CFV- Beira ?

Je les ai connus pour les avoir rencontré il y a deux ans. L’année dernière, je les ai regardés joue contre le DUC. Durant ces deux compétitions, j’ai vu un jeu huilé, les joueurs partagent la balle et comprennent le jeu. Et là certainement c’est un ouf de soulagement de rencontrer une équipe sénégalaise pour avoir battu l’AS Douanes et le DUC. Donc, c’est à nous d’être dans des conditions optimales pour pouvoir faire de très bons matchs et les prendre au sérieux. Parce que franchement, l’ascendance psychologique devrait être de leur côté. Mais on se prépare en conséquence. Parce que pour atteindre notre objectif, on doit certainement dominer cette équipe mozambicaine.

Au-delà du CFV-Beira…

Il ne faut pas se tromper d’objectif. Ce n’est pas parce que nous avons fait d’énormes choses ici à Dakar… Notre premier objectif est très clair, nous jouons pour au moins se qualifier en demi-finale. Et cela va passer par battre cette équipe mozambicaine. Maintenant arrive en demi-finale, en sport, tout est possible. Certainement, nous aurons Petro Luanda de l’Angola… Qui est une très bonne équipe qui représente pratiquement l’équipe nationale angolaise et l’AS Douanes ne représente pas l’équipe nationale du Sénégal. Et le budget du Petro est énorme…. Alors, jouons match par match. Ne nous mettons pas de pression.

