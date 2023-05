Boulaye n’en finit pas de marquer l’histoire de la Salernitana. L’attaquant sénégalais fait partie des sélectionnés pour intégrer l’équipe type de la saison en Serie A italienne. Une première pour son club. Les bonnes prestations de l’ancien du Stade de Reims n’ont pas laissé indifférent les observateurs de la Serie A. Les votes sont ouverts.

Boulaye aura une forte concurrence. En effet, parmi les candidats sélectionnés, il y a Victor Osimhen, Kvaratskhelia et Lautaro Martinez. Il y a aussi la présence de Di Maria, de Leao et du jeune attaquant de l’Atalanta Hojlund. Mais l’international sénégalais a aussi une saison. Pour sa première saison en Italie, Boulaye Dia compte totalise 15 buts et 6 passes décisives. Les chances du sénégalais sont donc réelles.

Dia has been nominated for @SerieA Team of the Season 🔵⁰⁰For the first time ever, vote for him now 👉 https://t.co/3yoqtvva6q@EASPORTSFIFA @EA_FIFA_Italia #FUT #TOTS pic.twitter.com/Nm6jU1KRai

— US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) May 15, 2023