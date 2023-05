Le club londonien a procédé à la remise des trophées individuels. Le portier sénégalais s’est illustré dans un domaine où il n’était pas attendu. Il remporte ainsi le trophée du meilleur but de la saison (22/23).

Seny Dieng, le gardien sénégalais des Queens Park Rangers, gardera cette récompense en mémoire. Il vient de remporter le trophée récompensant le but de la saison attribué par son club. En effet, et alors que son équipe était menée (1-2) sur la pelouse de Sunderland à l’occasion de la 3e journée de Championship (D2 anglaise), le gardien des Lions est monté dans la surface adverse durant les derniers instants et a égalisé d’une magnifique tête placée à la 92e minute. Il permet ainsi à son équipe d’arracher le point du match nul.

A la fin du match le portier sénégalais est revenu sur son but. «Nous avons eu un corner et j’ai pensé que si ce n’est pas maintenant, alors quand? Je suis monté avec espoir. C’était une belle tête croisée. C’était un bon moment»

Après avoir été élu meilleur joueur de la saison (20/21) par les supporters des Hoops, il collectionne ainsi une nouvelle distinction importante.

