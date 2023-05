Après la journée de repos, Boston a récupéré assez de forces pour sortir le grand jeu face à Philadelphie. Les Celtics qui ont réussi un 28-3 lors du 3e quart temps ont ainsi scelle la victoire finale avec ce grand écart (112-88). Si Joel Embid est passe à coté de ce match crucial avec 15 points inscrits.

En face, le duo Tatum et Brown a bien marche, apportant respectivement 51 et 25 points. Georges Niang n’a disputé que 4 minutes lors de la rencontre. Sa prestation s’est résumée à cet accrochage avec Jaylen Brown alors qu’il était sur le banc. Les deux joueurs ont écopé d’une faute technique.

Pour la finale de la conférence Est, Boston jouera Miami. Le premier match est prévu ce jeudi 18 mai à 00h30 Gmt.

Jaylen Brown and Georges Niang were both given a technical foul after Niang appeared to grab Brown's leg from the bench. pic.twitter.com/rBwelUVROZ

— ESPN (@espn) May 14, 2023