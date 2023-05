Le DUC et l’ASCVD ont tenu leurs rangs avec leur victoires respectives. Alors que CEMT de Ziguinchor est toujours dans le dur avec une 11e défaite enregistrée en autant de sorties.

La 13e Journée de la première division féminine marquant l’avant dernière journée de la phase retour s’est jouée ce week-end. Chez les dames, six matchs étaient au menu. Flying Stars (Poule A) et Diamaguene (Poule B) sont respectivement exemptées lors de cette journée.

Exempté lors de la dernière journée dans la poule B, le SLBC s’est imposé face à BOPP avec seulement un point d’écart (62-61). Les Saint-Louisiennes occupent la deuxième place du classement. ASFO s’est encore inclinée, devant MBOUR (32-35). Et le DUC s’est largement imposé devant l’ISEG (91-36), les Étudiantes sont toujours leaders.

Dans la poule A, le duel des mal-classés s’est soldé avec une large victoire de l’UCAD face au CEMT (66-22). Le club Ziguinchorois n’y arrive toujours pas et reste lanterne rouge avec zéro victoire. La JEANNE D’ARC a étrillé DBALOC (76-56) et reste devant le club Derklé qui est a la 3e place. Et le JARAAF s’est incliné devant l’ASCVD (40-50), toujours leader de la poule A.

