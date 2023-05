Edouard Mendy vit des heures difficiles à Chelsea. Relégué à un rôle de numéro 2, la situation du portier sénégalais ne s’améliore pas. Et sa mauvaise prestation contre Forest est venue compliquée davantage son cas.

Edouard Mendy a eu une chance d’impressionner contre Forest, il ne l’a pas saisie. Titulaire face à Nottingham Forest, Mendy a réalisé un match mauvais. Les supporters de Chelsea ont profité de la situation pour déverser leur colère sur le portier sénégalais. Les acclamations se sont transformées en moqueries pour Edouard Mendy. À plus d’une occasion lors du match nul 2-2 de Chelsea contre Nottingham Forest, les fans qui vénéraient le gardien il y a un temps, se sont moqués de lui à chaque fois qu’il touché un ballon.

Ces incidents ont souligné à quel point la cote de Mendy a chuté à Stamford Bridge. La réaction des supporters était en réponse à la manière dont Chelsea a encaissé les buts. À la 13e minute, il a pris une décision tardive de venir pour le centre de Renan Lodi. Un coup de poing manqué de Mendy a mené directement au premier but de Forest, Taiwo Awoniyi a marqué dans un but vide. Le fait que le même joueur ait pu avoir une tête libre dans la surface de réparation pour égaliser plus tard dans le match n’a pas arrangé les choses, même si la défense devant Mendy pour les deux buts n’était pas géniale non plus. Pour beaucoup d’observateurs du club londonien, entendre les supporters de Chelsea se moquer de Mendy sarcastiquement à chaque fois qu’il attrape un ballon était triste, au vue de tout ce qu’il a apporté à Chelsea.

Il ne serait pas surprenant que Kepa retrouve sa place pour les trois derniers matchs de Premier League contre Manchester City, Manchester United et Newcastle United.

