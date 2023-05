Plusieurs Sénégalais ont brillé dans les Championnats européens (D1 & D2), notamment en Virsliga de Lettonie, la semaine écoulée. Retrouvez notre Team Of The Week, disposée en 3-4-3.

MORY DIAW, Décisif

Il a plutôt mal démarré son match contre l’Olympique Lyonnais ce dimanche avec notamment une relance hasardeuse dans les pieds d’Alexandre Lacazette qui pouvait être fatale à son équipe (20e). Mais le gardien de Clermont a su rectifier le tir au fil des minutes, même s’il concède l’ouverture du score à la 22e. Si les Clermontois sont sortis vainqueurs 2 à 1 de ce duel, c’est aussi en partie grâce à lui. Il stoppe en deux temps une frappe d’Amin Sarr (39e) et sort le grand jeu en toute fin de rencontre en arrêtant un penalty de Lacazette. Egal à lui-même.

ZARGO TOURE en taille patron

À l’instar de la plupart de ses partenaires, l’expérimenté défenseur central de Dijon a réalisé une prestation quasiment parfaite contre Amiens (3-0) ce samedi. Très peu de risques pris dans ses relances, imposant dans les duels, toujours bien placé pour lire et couper les trajectoires amiénoises… Tel un vrai patron, le capitaine du DFCO a encore répondu présent. Tant mieux pour son équipe engagée dans une folle course au maintien en Ligue 2 française.

MOUHAMED EL BACHIR NGOM, Constant

Toujours aussi indispensable pour le Riga FC depuis le début de cette saison, le défenseur central de 23 ans a une nouvelle fois réalisé une partie intéressante lors de la large victoire face à Leipaja (0-4), vendredi. Grâce ses qualités de bon relanceur, l’ancien pensionnaire de Diambars a initié plusieurs bonnes actions pour son équipe. Présent offensivement et surtout défensivement. Il a réalisé une très bonne performance. Tranquille face à une moyenne équipe qui a rarement réussi à venir embêter la charnière centrale du Riga FC.

MBACKE FALL, Indispensable

Après avoir été mis remis dans le groupe depuis trois matchs, le défenseur central international U23 met tout le monde d’accord à Villarreal B en cette fin de saison dans le Championnat d’Espagne de D2. Face à Las Palmas ce dimanche, le joueur prêté par le Los Angeles FC a livré un match remarquable. Autoritaire dans les duels, il a également eu une domination constante dans le domaine aérien et un placement intelligent. Cerise sur le gâteau, il égalise pour son équipe en fin de rencontre pour certifier le maintien. Un roc.

HABIB DIARRA, Omniprésent

Il n’y a pas de hasard sur sa nouvelle présence, tant le jeune milieu de terrain de Strasbourg crève l’écran et confirme depuis plusieurs semaines. Du haut de ses 19 ans, il a une nouvelle fois livré une prestation très intéressante lors de la victoire (2-0) face à Nice ce samedi. S’il n’est pas parvenu à se montrer directement décisif, il réalise un match généreux en étant dans plusieurs bonnes séquences des Alsaciens, faisant passer le ballon dans de bonnes zones. Très précis sur ses gestes techniques, notamment sur les passes. À son avantage dans les 20 dernières minutes en tant que piston droit.

OUSMANE SOW, Généreux

Le milieu de terrain de 22 ans est une des révélations de cette première partie de saison du Championnat de Lettonie. Encore une fois face à Tukums ce samedi (3-2), le joueur de Metta a été très bon dans l’entrejeu de son équipe avec des gestes de très bonnes qualités pour se défaire du marquage adverse, orientant parfaitement le jeu et se présentant dans les phases défensives comme offensives. Son action en fin de première partie emmène un penalty pour Metta. Généreux dans les efforts. Une belle complicité sur le terrain avec son compatriote Mohamet Lamine Correa.

ASSANE DIOUSSE, Précieux

Pour le dernier match de la saison de l’OFI Crète, le milieu de terrain de 25 ans a été dans un fauteuil avec une belle partition lors de la victoire contre Panetolikos ce samedi (0-2). Il a eu une énorme activité dans le jeu, que ce soit dans l’organisation, dans la récupération et dans les accélérations. L’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne a été très imposant, touchant 76 ballons et réussissant 60 des 66 passes qu’il a tentées. Précis également dans les ballons en profondeur et comme d’habitude s’est laissé voir sur le plan offensif de l’OFI Crète.

MOR TALLA GAYE, Déterminant

Avec Mohamed El Bachir Ngom et Ousseynou Niang, il forme un trio sénégalais gagnant pour le Riga FC. Indispensable depuis le début de saison dans le Championnat letton, à l’image bien évidemment de ses deux compatriotes, le latéral gauche a été à son avantage contre Liepaja. Il s’est énormément projeté dans le camp adverse. Rarement pris à mal par ses adversaires, l’ancien pensionnaire de Diambars a effectué quelques montées et a proposé de nombreuses solutions, touchant notamment plusieurs ballons dans la surface opposée.

Plus rien n’arrête NICOLAS JACKSON

En très grande forme depuis quelques semaines, le jeune attaquant a signé un doublé lors de la victoire (5-1) de Villarreal face à l’Athletic Bilbao samedi. En plus d’avoir marqué ses cinquième et sixième buts sur ses quatre derniers matchs, il pèse énormément dans la défense des Basques avec ses déplacements et ses courses fantastiques. C’est d’ailleurs lui qui obtient le coup-franc qui emmène le premier but des siens. Précis dans ses gestes, il s’est facilement trouvé avec ses compères offensifs. Les Anglais devraient être fous à cause de lui à l’approche du mercato estival.

HABIB DIALLO, Puissance 20

Plus grand-chose à dire pour l’attaquant de Strasbourg. Juste apprécier tout ce qu’il est en train de faire et réussir en Ligue 1 cette saison. Pour bien célébrer son 100e match avec le Racing face à l’OGC Nice ce samedi, l’ancien joueur du FC Metz a décidé de se montrer encore très précieux en frappant à deux reprises pour la quatrième fois cette saison, signant ses 19e et 20e buts en Championnat. Et avec lui, il ne fallait pas arriver en retard car il a ouvert le score au bout de 40 secondes de jeu avec un très bel enchaînement. Il fait le break sur penalty à la 59e. Avec son pressing et ses courses, il a constamment emmené du danger devant Jean-Clair Todibo et Dante. Fiable, comme le répète son entraîneur.

MOHAMET LAMINE CORREA, Tranchant

Un très gros match pour le jeune ailier gauche de Metta face à Tukums ce samedi. L’ancien joueur de l’AS Pikine a été une véritable arme pour renverser la situation (3-2). Très actif dans son couloir, il a provoqué plusieurs bonnes situations avec ses accélérations. Il n’était pas loin d’égaliser pour son équipe à la 38e. Mais il a choisi sa justesse technique pour envoyer un superbe centre sur la tête de Lukas Vapne qui égalise (45e). Il profite d’un penalty pour offrir la victoire à son équipe à la 63e. Un bon prospect du côté de la Virsliga, le Championnat d’élite de la Lettonie.

L’équipe type des Sénégalais de la semaine

