Nouvelle sensation à Metz, Lamine Camara est en train de mettre tout le monde d’accord en seulement deux matchs. La pépite sénégalaise s’est confiée sur ses grands débuts avec le monde du football et son arrivée à Metz.

Dans cette interview réalisée par le club, l’international U20 sénégalais est revenu sur son enfance. Tout n’a pas été aussi simple pour le jeune joueur de 19 ans en raison de la séparation de ses parents. Mais ambitieux à réussir dans le foot, il s’est donné à fond pour atteindre son objectif, quitte à désobéir à son propre père.

« Il ne voulait pas que je joue au football. Moi, j’aimais tellement ça … mais il préférait que je privilégie les études […] Le matin, je quittais la maison avec mon sac-à-dos pour aller à l’école, mais je n’y allais pas. Je partais jouer au football toute la journée avec des copains. Le football, je ne pensais qu’à ça. Mon papa ne l’a su que très tardivement », affirme Lamine Camara.

Evoluant du côté du Casa Sports, Lamine Camara est repéré à l’âge de 16 ans par Génération Foot. « Les débuts n’ont pas été simples. Heureusement, Emmanuel Beauchet et Olivier Perrin (tous deux managers général successifs de GF) m’ont beaucoup aidé. Ils ont été précieux car j’allais souvent dans leur bureau afin qu’ils me montrent des vidéos afin que je prenne conscience de mes défauts et de mes qualités. Grâce à eux, j’ai pu m’améliorer sur de nombreux points», confie Lamine Camara.

Pour le jeune sénégalais, les choses ont rapidement changé. Vainqueur du CHAN et la CAN U20 en 2023 avec la sélection nationale, Lamine Camara rejoint le FC Metz à la fin du mois de mars. Un changement d’air dont il a pu facilement s’acclimater. « Tout le monde nous a facilité la tâche, que cela soit mes coéquipiers, le staff, et l’ensemble du personnel. Je ne pouvais pas rêver mieux. Je suis logé au centre de formation en compagnie de Malick Mbaye et Papa Amadou Diallo. J’ai également eu la chance de retrouver Ousmane Ba et d’autres anciens de Génération Foot qui nous ont évidemment aidés », relate le milieu de terrain.

Pour Lamine Camara l’objectif reste la remontée en Ligue 1 cette saison. Il devrait normalement faire son retour dans le groupe ce weekend après sa suspension.

