Les Verdiblancos l’ont emporté face au Rayo Vallecano (3-1), en clôture de la 34e journée de LaLiga avec notamment un superbe but de Youssouf Sabaly.

Ce Real Betis a de la ressource en cette fin de saison. Une semaine après sa victoire à l’arrachée sur la pelouse de l’Athletic Bilbao, le club andalou a une nouvelle fois joué avec la montre, lundi 15 mai, face au Rayo Vallecano en clôture de la 34e journée du Championnat d’Espagne, LaLiga. Car si les Verdiblancos ont eu deux buts d’avance, ils ont souffert en seconde période avant de s’imposer (3-1).

Dans leur enceinte du Benito Villamarin et sous la houlette de leur latéral droit international sénégalais, les hommes de Manuel Pellegrini ont eu un début de match canon. Youssouf Sabaly a en effet surpris d’entrée la défense du Rayo Vallecano en réceptionnant à l’entrée de la surface un corner repoussé pour fusiller du pied gauche un impuissant Stole Dimitriesvki dans ses cages (1-0, 5e).

[📺LIVE] 🇪🇸 #LaLiga #Action

🔥🔥🔥 LE BOMBAZO DE SABALY !!!

🤯 Quel coup de canon dans la lucarne de la part de l'ancien bordelais !https://t.co/X5I71ddeTw — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 15, 2023

Le premier but en Liga de l’ancien joueur de Bordeaux est un véritable délice qui a permis au Real Betis d’entrer pleinement dans la partie, avant de faire le break juste avant la pause grâce à Ayoze Perez (2-0, 44e). Dos au mur, les joueurs du Rayo a su hausser le niveau et a même réussi à réduire l’écart en début de seconde période par l’intermédiaire de Santi Comesaña, servi par Fran Garcia (2-1, 52e)

Mais ce but et l’entrée en jeu de Pathé Ciss (66e) n’auront pas suffi aux hommes d’Andoni Iraola pour aller arracher le point du nul, d’autant plus que le Betis a scellé la victoire grâce à Borja Iglesias (3-1, 90e+6). Les Andalous empochent donc trois points vitaux qui lui permettent de conserver leur sixième place du classement de LaLiga, avec sept points d’avance sur le septième, Girona.

wiwsport.com