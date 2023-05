Le Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS) continue la préparation des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026. Dans ce cadre, une délégation s’est rendue à Kolda pour faire la promotion des valeurs olympiques en milieu scolaire.

Les JOJ constituent un événement sportif majeur. Les autorités olympiques sénégalaises comptent profiter de l’occasion pour mettre en avant les valeurs véhiculées par le monde olympique. En visité à Kolda jeudi passé, le comité olympique sénégalais a fait le tour des établissements scolaires pour éduquer les jeunes aux valeurs olympiques. Il s’agissait aussi de sensibiliser et de mobiliser les jeunes pour la réussite de l’évènement.

‘’Nous voulons mettre à profit le report des JOJ en 2026 à Dakar, pour faire le tour des régions afin de susciter des activités sportives et aller vers la découverte de talents, mais surtout faire la promotion de l’éducation des valeurs olympiques. Les jeunes seront les responsables de demain et notre rôle c’est d’inculquer des valeurs, comme le respect, le civisme, etc. aux jeunes afin qu’ils puissent assurer la relève dans la paix et la solidarité’’, a déclaré le vice-président du CNOSS, Ibrahima Wade.

Cette initiative ne va pas se limiter à Kolda. Le Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS) s’est notamment donné comme ‘’objectif majeur’’ de promouvoir les valeurs olympiques en milieu scolaire, avec l’ambition de toucher, d’ici les prochains Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) de 2026, 11000 établissements scolaires du Sénégal.

