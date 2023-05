Ousmane Diop (23 ans – 2m04 – Ailier) évoluant à DinamoBasket Sassari est le joueur qui a le plus évolué dans la UMANA de Serie A UnipolSai 2022/23.

Nominé parmi 5 joueurs, il a remporté le trophée devant Guglielmo Caruso (Openjobmetis Varese), Vasilis Charalampopoulos (CarpegnaProsciutto Pesaro), Niccolò Mannion (Virtus SegafredoBologna) et Luca Severini (Bertram Yachts Tortone) informe le site italien pianetabasket.com

Pour sa deuxième saison en tant que membre effectif de l’effectif de Sassari – troisième si l’on considère la brève période en 2018/19 – Ousmane Diop a tellement mûri qu’il est devenu un joueur incontournable pour l’entraîneur Piero Bucchi. Après s’être rétabli des problèmes de genou qui l’avaient tourmenté durant sa jeune carrière, le natif de Rufisque a relevé la barre de son basket et se classe parmi les meilleurs sortants du banc de touche de l’équipe sarde.





Ses moyennes parlent d’elles-mêmes : 9,8 points, 5,1 rebonds, 1,1 interception et 12,4 de note moyenne en 18,7 minutes d’utilisation. C’est précisément cette saison qu’il a récolté le plus grand nombre de satisfactions sur le plan personnel en enregistrant de nombreux records en carrière, notamment ceux des points marqués (22 contre Openjobmetis Varese), des rebonds captés (11 contre GeVi Napoli) et du rating (30 contre Openjobmétis Varese). Quatorze matches en scorant à deux chiffres, avec une séquence de huit consécutifs entre la dix-huitième et la vingt-cinquième journée ; lors du match contre Pallacanestro Trieste, Diop a également enregistré son premier « double-double » de la saison avec 15 points et 10 rebonds menant Banco di Sardegna à la victoire.



Ousmane Diop vince il premio di Most Improved Player UMANA della stagione 👊#LBAAwards #TuttoUnAltroSport pic.twitter.com/Kkdi1kbNeK — Lega Basket Serie A (@LegaBasketA) May 11, 2023

Les améliorations constatées au cours de ces mois ont été nombreuses, sa maturité conjuguée à une plus grande prise de conscience de ses capacités a aidé le basketteur sénégalais à devenir l’un des protecteurs de jantes les plus solides de notre Serie A. L’année dernière, il a terminé avec 6,0 points, 3,6 rebonds et 6,5 notes en un peu plus de 15 minutes en moyenne ; aujourd’hui, l’entraîneur Bucchi l’a transformé en un sixième homme de luxe, ainsi qu’une véritable ressource également dans une perspective de séries éliminatoires.

En quart de finale hier, Diop a inscrit hier 13 points, 5 passes décisives et 4 rebonds en 28 minutes jouées lors de la défaite sur le parquet de Venise (79-82). La deuxième rencontre est prévue ce soir à 18h.

Un Mitchell Watt da 19 punti e 7 rimbalzi trascina la @REYER1872 nella conquista di Gara-1☝️

La @dinamo_sassari rimane in partita fino agli ultimi secondi grazie ad Ousmane Diop, ma i padroni di casa sono glaciali dalla lunetta❗#LBAPlayoff #TuttoUnAltroSport @UnipolSai_CRP pic.twitter.com/hC9Lm7J6rC — Lega Basket Serie A (@LegaBasketA) May 13, 2023

