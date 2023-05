Le week-end spécial contre l’homophobie en Ligue 1 et en Ligue 2 aura fait débat. Le coach sénégalais du Red-Star s’est prononcé sur la question lors du canal football club.

Trois joueurs de Toulouse ainsi qu’un autre du FC Nantes ont demandé à ne pas jouer dimanche. Les trois premiers ont même été sanctionnés par leur club pour cette initiative.

Habib Beye a indiqué qu’il ne peut pas juger ces joueurs. « Il faut respecter leurs convictions personnelles, même si on n’est pas d’accord avec eux. C’est difficile de les critiquer, car on ne connait pas ces personnes-là. Moi je ne la partage pas (leur position, ndlr), car il faut représenter toutes les causes qui sont nobles. Et celle-ci est nécessaire dans le monde dans lequel on vit », a-t-il déclaré.

Il poursuit en affirmant : « Mais je ne suis pas juge moi. Et si on doit porter ce cas devant la justice, faudrait le faire avec toutes les causes. Pas que celle-là. Dans une cause, il est impossible que tout le monde pense la même chose ».

