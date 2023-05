Le Sénégal est encor honoré dans l’esport avec un nouveau sacre du jeune Mouhamed Thiam alias Dexx Junior. Le champion sénégalais a remporté la E-ligue 1 Tour qui s’est tenu ce weekend en France.

La finale mondiale du prestigieux tournoi Fifa de la ligue 1 Uber Eats « E-ligue 1 Tour » s’est tenue ce samedi 14 Mai à Paris et a rassemblé 8 joueurs venus de partout dans le monde : USA, Chine, Maroc, Arabie Saoudite, Kenya, Sénégal, Côte d’Ivoire et Brésil. La finale s’est déroulée tôt le matin aux coups de 9h, sous un format championnat, où les 4 joueurs avec le plus de points se qualifieraient pour les demi-finales.

Grand vainqueur du tournoi qualificatif au Sénégal, Dexx Junior, pour sa première participation à ce tournoi, est revenu avec une forme extraordinaire et a dominé la compétition de bout en bout. Il faut rappeler que cet exploit vient après une année sabbatique esport en 2022 où il était concentré sur son BAC.

Le jeune champion sénégalais a battu le Brésilien Dudu, joueur professionnel du club SPQR, annoncé comme grand favori, puis s’est offert le Saudien IMBS, avant de se qualifier pour la suite. En demi-finale, Dexx Junior a affronté l’ivoirien Romy qu’il a battu en aller et retour (4-1 puis 5-3) avant se qualifier en grande finale. En apothéose, Il a rencontré un jeune talent Américain, Yagi, sorti vainqueur de son match contre Shams du Maroc pour une finale qui a tenu toutes ses promesses.

Au terme de deux matchs épiques, le jeune prodige sénégalais de Solo Esport est sorti champion de l’édition 2023 et a offert, hier, le premier titre international à l’Afrique sur le jeu fifa 23. Une performance exceptionnelle saluée de partout dans le monde et qui a fait énormément de buzz sur les réseaux sociaux. Dexx Junior, triple champion d’Afrique, devient ainsi le premier sénégalais et africain à avoir remporté un trophée international esport !

Champions de la #Eligue1TourFinals @Ligue1UberEats 🙌🏾💯🇸🇳

Félicitations à @dexxjunior03 et @Robertlewa11

Le premier trophée Esport International du Sénégal

Un grand merci à toute la communauté africaine

Mentions spéciales à nos partenaires @IFSenegal_DK @DakarVtc#Solonation pic.twitter.com/Nu76GUX5Ie — SOLO Esport 🇸🇳🎮 (@soloesportclub) May 13, 2023

Le Sénégal est champion 🏆 de la #Eligue1tourfinals 🥳🥳🥳 Félicitations à @dexxjunior03 et coach @Robertlewa11 🙌🏾🙌🏾🤩🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳 suite à une finale remportée contre Yagi des USA 🇺🇲

Nous sommes fiers de vous ! pic.twitter.com/eTszDYwhnU — SENGAMES 🇸🇳🌟🎮 (@Sen_Games) May 13, 2023

wiwsport.com