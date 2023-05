Wilfried Zaha ne devrait pas continuer son aventure avec Crystal Palace à la fin de la saison selon les médias anglais. Et pour le remplacer, le club londonien veut recruter l’international sénégalais Ismaila Sarr évoluant du côté de Watford.

Crystal Palace entre dans la course pour signer Ismaila Sarr. Longtemps pisté par Liverpool et Manchester United, l’ailier sénégalais intéresse fortement Palace. En effet, Crystal Palace étudie les options pour remplacer Wilfried Zaha cet été. L’ivoirien est en fin de contrat et n’a pas encore prolongé son contrat. Palace veut prolonger son contrat avec une offre de 200.000£ par semaine mais Zaha n’a pas encore souhaite partir.

Selon The Mirror, l’ailier de Watford Ismaila Sarr est une « cible probable » et figure sur la liste shortlist des candidats considérés comme des remplaçants de Zaha. L’international sénégalais pourrait être disponible à un prix moindre que prévu au cours des prochains mois (50 millions d’euros) alors qu’il entame la dernière année de son contrat à Watford.

