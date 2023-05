Généreux et utile mais manquant d’adresse, le Sénégalais est resté muet devant les cages depuis le 4 mars. En cette fin de saison décisive pour la montée en ligue 1, l’ancien du Casa Sports doit retrouver la confiance pour aider son club à retrouver l’élite du football français.

La carrière statistique d’Aliou Badji manque de constance. Avec Amiens il a marqué un but en 11 matchs avant d’enchainer 10 buts en 10 rencontres et de rester encore 8 matchs sans marquer. Avec Bordeaux la même histoire se répète. Quatorze apparitions sans scorer puis 4 buts en 5 matchs avant 8 nouvelles journées sans but.

Très pesant sur les défenses adverses par sa présence athlétique et ses appels, l’ancien Amiénois pèche dans le dernier geste. Samedi dernier par exemple lors du match nul de Bordeaux-QRM (0-0), il a raté une grosse occasion. Aliou Badji a marché sur le ballon au moment de défier le gardien normand en face à face puis manque de réactivité pour pousser le ballon dans le but vide sur le rebond de la frappe du premier.

Pour son entraineur, « Aliou (Badji) a essayé d’étirer le bloc adverse, de prendre la profondeur. Lui ou Josh n’ont pas non plus été servis dans de très bonnes conditions… Je pense que c’est plutôt collectivement qu’il faut qu’on continue à travailler, afin d’être plus justes dans ces trente derniers mètres ». Pour cette saison, l’attaquant sénégalais est à 4 buts en 29 matchs.

Cependant pour le sénégalais, il y a urgence. Bordeaux en course pour la montée. Et depuis quelques temps, les girondins enchainent les mauvais résultats, ce qui a permis à Metz de revenir à deux points de Bordeaux. Il doit donc retrouver son efficacité afin de permettre à Bordeaux de conserver sa deuxième place synonyme de montée en Ligue1.

