Le Stade Malien et le Cap-Town Tigers donneront le coup d’envoi de la troisième étape de la compétition (20-27 mai) qui aura lieu à Kigali. Le match est prévu samedi à 18h Gmt. A 21h 30, Al Ahly fera face au club hôte, le REG.

Deux autres rencontres sont au programme de la deuxième journée prévue le dimanche 21 mai. L’AS Douanes et le CFV-Beira joueront à 18 heures GMT. Notons que le Sénégalais Makhtar Gueye évolue avec le club Mozambicain. L’autre match qualificatif pour le carré d’as de la première journée opposera le Petro Luanda à l’ABC Fighters (21h30 Gmt).

Les Gabelous qui avaient terminé à la 2e place de la Conférence Sahara, se sont qualifiés avec 3 victoires et 2 défaites. Et ont renforcé leur effectif avec l’arrivée de Babacar Sane qui avait disputé la BAL l’année dernière avec le DUC notamment choisi dans le programme BAL Elevate. Le pivot Adama Diakite aussi était dans le roster des Etudiants. Mamadou Pabi Gueye et ses hommes vont boucler leur préparation au stadium Marius Ndiaye ce lundi. Ils vont s’envoler pour Kigali demain.

Notons que lors de sa première participation à la BAL, l’AS Douanes s’est arrêtée en quart de finale. Alkaly Ndour comptent faire mieux : aller le plus loin possible.

🏀 Don't miss out #theBAL Season 3 on May 21 at BK Arena!

1️⃣ @as_douanes 🇸🇳 vs @cfvbeira 🇲🇿

2️⃣ @petro_de_luanda 🇦🇴 vs @ABC_Fighters 🇨🇮

