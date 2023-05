Solide vainqueur de Nice lors de la 35ème journée de Ligue 1 (2 – 0), le RC Strasbourg s’éloigne de la zone rouge. Un très bon résultat, qui s’explique notamment par la grosse performance d’un joueur en plein état de grâce.

Après une saison compliquée, Strasbourg a retrouvé des couleurs contre Nice, et se positionne pour le maintien. Si les Strasbourgeois occupent la 14ème place, ils le doivent en grande partie à la saison d’un seul homme : celle d’Habib Diallo. Auteur de 20 buts en 35 journées, il est le 4ème meilleur buteur du championnat. Une saison déjà réussie pour lui, et qui lui a aussi permis de faire tomber un record vieux de 75 ans.

Trois buts en moins d’une minute

Contre Nice, le buteur sénégalais a inscrit un but après 40 secondes de jeu. Mais pour Diallo, il ne s’agit pas du but le plus rapide qu’il ait inscrit. Sur l’année civile 2023, il a déjà planté après 17 secondes, contre Reims, et un autre après seulement 13 secondes contre Montpellier. Il occupe d’ailleurs les deux premières places du classement des buts les plus rapides inscrits en 2023. Des performances incroyables, qui sont venues briser un record de vitesse. Il devient le premier joueur depuis 75 ans, et la saison 1947/1948, à inscrire 3 buts en moins d’une minute sur une seule saison de Ligue 1.

0'40" – Buts les plus rapides lors d'un match de Ligue 1 en 2023 : Habib Diallo v Montpellier 0'13"

Habib Diallo v Reims 0'17"

Amine Gouiri v Lille 0'26"

🆕 Habib Diallo v Nice 0'40" Flash. #RCSAOGCN pic.twitter.com/GmjAXSguh3 — OptaJean (@OptaJean) May 13, 2023

Habib Diallo a aussi profité de cette rencontre pour devenir le premier joueur strasbourgeois à marquer 20 buts en un seul exercice, depuis la saison 1977/1978, et les 21 buts d’Albert Gemmrich. Une saison remarquable, et une mise en lumière importante, pour un joueur qui, depuis 3 saisons en Ligue 1, n’a jamais planté moins de 9 buts en championnat.

Avec sportfr