Le Sénégal va disputer la finale de la coupe d’Afrique des nations des U17. Les hommes de Serigne Saliou Dia ont battu le Burkina Faso ce dimanche 14 mai. En conférence de presse, le sélectionneur national a tenu à féliciter ses joueurs et espèrent une finale aboutie de la part de ses lionceaux.

Le Sénégal va disputer sa première finale dans la catégorie U17. Une qualification acquise au bout d’un match âprement disputé contre le Burkina Faso. Après la rencontre, le sélectionneur Serigne Saliou Dia se dit soulagé puisque l’adversaire du jour était redoutable.

Face à cette solide équipe du Burkina, celle du Sénégal devait se montrer intraitable. Les hommes de Saliou Dia ont répondu présent. « Aujourd’hui on avait un adversaire qui jouait les longs ballons. Nous étions donc obligés de reculer notre défense pour éliminer cette profondeur face à leur attaquant qui était très rapide. Ce qui a fait qu’à des moments ont été très bas », affirme Serigne S Dia.

Un plan tactique respecté et qui a permis aux lionceaux de passer en finale. «Je félicite mes joueurs. Ils se sont battus. On a assisté à un bon match, un match de qualité. Ils avaient cet objectif d’aller en finale. Tout le mérite leur revient. C’est de jeunes joueurs qui viennent d’un peu partout du Sénégal et ils prouvent qu’ils peuvent rivaliser avec n’importe qui», soutient le coach. Selon l’entraineur, ses joueurs ont su déployer des qualités mentales pour venir à bout de cette équipe du Burkina.

La pluie n’a pas arrangé les affaires des sénégalais. Selon le sélectionneur, elle leur a causé pas mal de soucis surtout dans la fluidité du jeu. « Cependant, elle nous a permis de voir une autre facette de l’équipe, surtout sur le plan mental », se félicite Saliou Dia. Les joueurs connaissaient leur objectif. Ils avaient pour but de disputer leur première finale. C’est pourquoi «l’égalisation du Burkina n’a pas déstabilisé les joueurs. Ils ont gardé le moral, la confiance », dit le coach.

Cette demi-finale a été très physique. Les corps ont été mis à l’épreuve. Serigne Saliou Dia espère avoir des joueurs frais pour la finale. « Maintenant mon objectif est que les garçons récupèrent vite, qu’ils puissent récupérer leurs capacités pour être en forme le jour de la finale », conclut-il.

