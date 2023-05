Ce dimanche Dakar a remporté la finale du tournoi par équipe du drapeau du chef de l’État grâce au meilleur lutteur en « Open » Ibou Ndiaye « Obeuli ». La petite catégorie s’est aussi fait distinguer avec notamment la victoire de l’équipe de Ziguinchor chez les filles.

C’est la passe de deux pour Dakar. Après avoir remporté la dernière édition du drapeau du chef de l’État à Diourbel l’année dernière, Dakar a récidivé cette année à Saint Louis. La bande à Ibou Ndiaye « Obeuli » champion en open (+100 kg) a battu Kaolack en finale sur le score de 3-2. Par ailleurs, l’équipe de Kaolack qui a réalisé une très bonne compétition n’a pas démérité et a démontré une excellente mentalité. Malgré les deux défaites enregistrées lors des deux premiers combats (66 kg et 76 kg), les coéquipiers d’Alioune Badara Diouf sont revenus à hauteur des protégés du coach Amadou Katy Diop et Boy Kairé, prolongeant jusqu’au bout le suspens au stade Mawade Wade. Mais malheureusement ils perdront le dernier combat décisif pour s’incliner dans cette finale.

Fatick termine à la troisième marche du podium !

Équipe vice championne en titre, Fatick a terminé à la troisième place du tournoi par équipe. Lors de la petite finale, les lutteurs ressortissants de Fatick se sont imposés contre ceux de Thiès dans une finale à sens unique (4-0).

La petite catégorie à l’honneur !

Innovation de cette année, la compétition des petites catégories a été la sensation de cette 23e édition. Dans le tournoi par équipe chez les filles, c’est Ziguinchor qui a remporté le graal. En deuxième position figure Kolda avant que Fatick ne ferme la marche avec une troisième place. En individuelle, c’est la jeune lutteuse de Fatick Daba Diouf qui s’est illustré avec une première place suivi de Fatou Diallo (Thiès) et de Coumba Kama (Diourbel).

Chez les garçons, la palme est revenue à la région de Kaolack où Sitor Dock, Amadou Bella Ba (Dakar)et Assane Touré (Tamba) forment respectivement le trio de tête gagnant.

Wiwsport.com