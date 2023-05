Le suspense était total au stade d’Annaba. Longtemps mené par des Lionceaux méconnaissables, le Burkina Faso qui a réussi à égaliser en fin de partie et envoyer le Sénégal aux tirs au but cède finalement. Les partenaires d’Amara Diouf ont réussi leurs tirs et se qualifient pour la finale de cette compétition après l’échec du dernier tireur burkinabé (1-1; 5 tab 4)… Après la CAN Seniors, le CHAN, la CAN U20, le Sénégal jouera la finale de la CAN U17. Historique !