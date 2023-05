L’Équipe Nationale U17 du Sénégal ira chercher son premier trophée dans cette catégorie vendredi prochain.

Les jeunes pousses sénégalaises sont en finale de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 17 ans. Au Stade du 19 Mai 1956, à Annaba dimanche en fin d’après-midi, les Lionceaux se sont imposés face au Burkina Faso après une séance des tirs au but (1-1, 5-4 TAB). Les poulains de Serigne Saliou Dia continuent donc leur parcours.

En finale, Amara Diouf et ses partenaires rencontreront un adversaire coriace. C’est le Maroc, vainqueur du Mali aux tirs au but après un score nul et vierge à l’issue du temps réglementaire, qui se dressera sur le chemin des Sénégalais. Les deux équipes tenteront de remporter leur première médaille d’or vendredi au Stade Nelson Mandela.

wiwsport.com