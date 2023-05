L’équipe nationale de football du Sénégal des moins de 17 ans a rendez-vous avec l’histoire ce dimanche 14 mai 2023. A Annaba en Algérie, les Lionceaux affronteront le Burkina Faso pour une place en finale de Coupe d’Afrique de la catégorie. Après un passage historique en quart puis en demi-finales sans compter une place inédite pour le mondial décrochée, les Lionceaux ne veulent pas s’arrêter en si bon chemin.

Le Burkina Faso et le Sénégal vont s’affronter, ce dimanche à 16h00, pour la toute première fois en phase à élimination directe avec en jeu une place pour la finale. Et après avoir fait tomber l’Afrique du Sud en quarts de finale (5-0), Les lionceaux, qui rêvent de soulever pour une première le trophée de la CAN U17, vont devoir se méfier de cette équipe Burkinabé, très solide, disciplinée et talentueuse à la fois. Portés par Souleymane Alio, les étalons visent une quatrième finale de leur histoire.

Après avoir raté leur début face au Mali (1-0), les burkinabés sont parvenus à arracher leur qualification dans un groupe à trois en renversant le Cameroun (1-2). Ils ont ensuite éliminé le Nigeria (2-1) en quarts de finale. De leur côté, les Lionceaux emmenés par Amara Diouf meilleur joueur de la phase de groupe et actuel meilleur buteur avec 5 réalisations, l’ailier Ibrahima Sadio, le portier Serigne Diouf étincelants depuis le début de cette CAN, comptent bien devenir la première première génération sénégalaise à gagner cette compétition. Mais le Sénégal, meilleure défense et attaque (0 but encaissé et 12 marqués), a encore deux étapes à franchir, et la première sera cette équipe du Burkina Faso.

