La sélection U17 du Burkina Faso s’est imposée face à son homologue sénégalaise lors du récent tournoi de préparation de la CAN U17 organisé au Maroc. Les deux équipes se rencontrent une nouvelle fois, ce dimanche 14 mai 2023, en demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations U17, au Stade du 19 mai 1956 d’Annaba, mais le sélectionneur de l’’équipe burkinabé Brahima Traore y voit une affiche complètement différente. « Nous avons joué le Sénégal lors du tournoi amical que le Maroc a organisé. Les équipes ont changé, avec les problèmes d’IRM, il y a beaucoup de joueurs qui étaient au Maroc qui ne sont pas là, c’est des équipes que chacun a reconstruites. On ne peut pas se baser sur notre victoire là-bas pour prendre ce match à la légère », a-t-il déclaré en conférence de presse d’avant-match.

Cette équipe du Sénégal présente un tout autre visage depuis le début de la compétition. En quatre matches déjà disputés, elle présente des statistiques incroyables avec quatre victoires, 12 buts inscrits et zéro encaissé. Elle est finalement devenue l’adversaire que tout le monde redoute. Malgré le respect qu’il voue à son voisin ouest-africain, Brahima Traore n’a pas l’intention de capituler. « Il y a un autre défi qui se présente devant nous. Pour atteindre notre objectif, il faut passer par les grandes équipes. Le Sénégal est une grande équipe et vu son parcours jusqu’à présent, ça ne sera pas facile. On va prendre ce match au sérieux, on va jouer comme on l’a toujours fait pour aller essayer d’atteindre notre objectif », a-t-il assuré.