Comme un rouleau compresseur, le Sénégal a tout écrasé sur son passage, vainqueur de la Coupe d’Afrique à la CAN-2021 (seniors), de la CAN Beach Soccer-2022, du CHAN-2022 et de la CAN U20-2023. Toutefois cette dynamique de victoire sénégalaise reste une motivation supplémentaire pour les Burkinabé qui seront les adversaires des Lionceaux, ce dimanche, en demi-finale de la CAN U17.