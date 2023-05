Ayant atteint le carré d’or avec 12 buts marqués et surtout avec 0 but encaissé, les Lionceaux sénégalais ne comptent pas s’arrêter à ce stade de la compétition africaine après avoir décroché leur billet pour la Coupe du monde. Pour le milieu Abdou Salam Konaté, cette équipe va s’inscrire sur la dynamique de victoire sénégalaise pour continuer à briller dans cette CAN U17.