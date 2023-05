Passeur puis buteur, Mohamet Lamine Correa a permis à Metta de s’imposer 3-2 face à Tukums ce samedi.

Deuxième victoire d’affilée pour Metta. Vainqueur de son duel face à Jelgava (2-3) lors de la dernière journée, la formation d’Andris Riherts a confirmé, à domicile ce samedi, contre Tukums (3-2). Titulaires, Ousmane Sow et Mohamet Lamine Correa ont grandement contribué à cette victoire des siens.

L’ancien joueur de l’AS Pikine s’est offert une passe décisive sur le premier but de son équipe avant d’inscrire le but de la victoire dans l’heure de jeu (63e), portant son total à quatre buts et deux passes décisives en 10 matchs cette saison. Au classement de Virsliga, Metta remontent provisoirement à la 5e place.

