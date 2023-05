Une semaine après sa victoire à Bournemouth (1-3), Chelsea n’a pas réussi à confirmer face à Nottingham Forest ce samedi (2-2).

Il n’y aura pas de première victoire à domicile pour Frank Lampard depuis son retour. Du moins, pas à l’issue de cette 36e journée de Premier League. Au terme d’une nouvelle prestation mi-figue, mi-raisin, Chelsea s’est contenté d’un match nul de parité face à Nottingham Forest de Moussa Niakhaté et Cheikhou Kouyaté (2-2). Les Blues restent 12es, alors que les Reds sont provisoirement 16es.

Retour compliqué pour Edouard Mendy

Le portier international sénégalais était-il prêt à retrouver la compétition après six mois sans le moindre match avec Chelsea ? En tout cas, pour le moins que l’on puisse dire, c’est que sa prestation ce samedi n’est pas pour lui redonner confiance et encore moins pour dissiper les doutes, tant l’ancien joueur du Stade de Reims et du Stade Rennais semblait en difficulté dans cette partie.

Il n’a pas eu d’arrêts à faire mais Edouard Mendy a vécu un retour et un après-midi compliqués. Sur le premier but concédé par les hommes de Frank Lampard, le Champion d’Afrique s’est totalement manqué dans sa sortie, permettant à Taiwo Awoniyi de reprendre de la tête un centre de Renan Lodi. Difficile tout de même de lui reprocher grand-chose sur le doublé de l’attaquant nigérian.

wiwsport.com