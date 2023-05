Avec cette victoire, les Grenats gagnent des points importants dans la course pour la montée. Metz revient à 1 point de Bordeaux.

Il faudra compter sur Metz pour la montée en Ligue 1. Metz s’est repositionné dans la course après sa victoire ce soir contre Grenoble.

Match nul de Bordeaux

Les Bordelais qui ont ouvert cette 35e journée de Ligue ont concédé le nul contre Quevilly-Rouen. Les Girondins avaient l’occasion de prendre le large. Les coéquipiers d’Aliou Badji ont raté leur mission. En déplacement, Bordeaux n’a pas réussi à prendre l’avantage. Au bout d’un match qu’ils ont largement dominé, les girondins obtiennent le match nul (0-0). Ils perdent ainsi des points importants et laissent s’échapper Le Havre tout en permettant à Metz de se rapprocher.

Metz, le gagnant du jour

Opposé à Grenoble, Metz a profité du match nul de Bordeaux. Metz s’est imposé (1-0) contre Grenoble. Un match dans lequel les coéquipiers de Tidiane Sabaly ont mis du temps à ouvrir le score. A la mi-temps le score était de 0 but partout. Dès le retour des vestiaires, le gambien Ablie Jallow va marquer le but victorieux à la 47e minute (1-0). Les grenoblois peu entreprenant ne vont pas réussir à revenir au score et le carton rouge obtenu à la 72e minute ne va pas faciliter les choses. A la fin Metz s’impose (1-0). Une victoire qui permet à Metz (3ème, 65 points) de revenir à un point de Bordeaux (2ème, 66 points). Les trois derniers matchs s’annoncent décisifs.

#FCMGF38 [ ℙ𝕣𝕠 ] 💫Les Grenats poursuivent leur marche en avant face au @GF38_Officiel (1-0) 💪 🗞 Le 𝙘𝙤𝙢𝙥𝙩𝙚 𝙧𝙚𝙣𝙙𝙪 de la rencontre ⤵️ — FC Metz ☨ (@FCMetz) May 13, 2023

