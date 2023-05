Auteur de son quatrième doublé de la saison, l’attaquant sénégalais a offert un très précieux succès à Strasbourg face à Nice (2-0).

Dans une Meinau en ébullition, les spectateurs ont eu le droit à un Habib Diallo létal, ce samedi. En très grande forme depuis plusieurs mois et si précieux pour son équipe, l’attaquant sénégalais a porté le Racing Club Strasbourg Alsace vers une très importante victoire face à l‘OGC Nice (2-0), lors de la 35e journée de Ligue 1. Diallo a encore pris les clés en inscrivant un doublé.

Et comme souvent cette saison, il ne fallait pas arriver en retard pour assister à un match dans lequel participe l’ancien joueur du FC Metz. Le coup d’envoi sifflé, frappait fort d’entrée en ouvrant le score après seulement 40 secondes de jeu. Lancé par Ibrahima Sissako, Diallo assure soigneusement son contrôle puis fait passer sa frappe du droit entre les jambes de Todibo, trompant Schmeichel.

C’est la troisième fois cette saison que l’attaquant sénégalais trouve le chemin des filets en Ligue 1 au bout de quelques secondes après son but contre Montpellier dès la 13e seconde et un autre contre Reims dès la 16e seconde. Pourtant, il ne va pas en s’arrêter là, bien au contraire. Très imposant dans le jeu offensif alsacien, Diallo a continuellement donné du fil à retorde à la défense niçoise.

Il aurait même dû marquer à nouveau avant la pause. Mais il attendait le bon moment pour s’offrir son quatrième doublé et son 20e but de la saison en Championnat, en marquant sur penalty peu avant l’heure de jeu (59e) et rapprochant Strasbourg du maintien. En effet, grâce à cette deuxième victoire de suite, le Racing (14e) prend provisoirement six points d’avance sur le premier relégable.

🏁 C'EST FINI !!!

Quel match du Racing qui s'impose !!! Bravo les gars ! 💙#RCSAOGCN (2-0) pic.twitter.com/wB4fruDcpJ — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) May 13, 2023

wiwsport.com