L’homme au très grands débuts de match. Aligné avec Strasbourg ce samedi, Habib Diallo a encore fait parler la poudre au bout de quelques secondes de jeu.

Plus que jamais l’attaquant qui sait marquer très tôt dans une rencontre. Pour la troisième fois de la saison en Ligue 1, Habib Diallo a inscrit un but au tout début de match avec le Racing Club Strasbourg. Face à l’OGC Nice ce samedi après-midi, l’attaquant sénégalais a ouvert le score pour les Alsaciens après seulement 40 secondes de jeu. C’est son 19e but de la saison en Championnat.

📸 23' 3e but dès la 1ère minute de jeu pour notre buteur maison ! ⏱️#RCSAOGCN (1-0) pic.twitter.com/2zsQimzgHs — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) May 13, 2023

