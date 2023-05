Au bon endroit au bon moment, l’attaquant sénégalais a corsé l’addition pour Villarreal face à l’Athletic Bilbao.

Et Nicolas Jackson empila les compteurs. Buteur peu avant la pause face à l’Athletic Bilbao ce samedi, le jeune attaquant sénégalais a récidivé en début de seconde période. Alors que les Basques avaient réduit l’écart, le joueur de 21 ans a surgi à la 50e pour envoyer au fond un bon ballon contré de Yeremy Pino. C’est donc son 9e but de la saison en Liga, et le 10e toutes compétitions confondues.

