Buteur ultra-rapide et prolifique de Strasbourg, Habib Diallo s’est confié sur sa nouvelle fonctionnalité.

Ce resteront sans doute les statistiques les plus étonnantes dans l’excellente saison d’Habib Diallo. Sur les 20 buts inscrits en Ligue 1 par l’attaquant sénégalais cette saison, trois ont été marqués dès la première minute de jeu. Après Montpellier (13 secondes) et Reims (17 secondes), le joueur de 27 ans a fait parler la poudre au bout de 40 secondes face à Nice ce samedi, signant même un doublé et permettant à Strasbourg de l’emporter (2-0).

En zone mixte après cette rencontre, a répondu à question à savoir si ses « buts matinaux » étaient la récompense d’un travail effectué à l’entraînement. « Quand on a la balle et qu’on doit remiser au début, on joue vite devant pour essayer de marquer le plus tôt possible. Ce n’est pas forcément quelque chose qu’on travaille à l’entraînement mais ça fait du bien de marquer le plus tôt possible. C’est la troisième fois que ça m’arrive et j’espère que cela va continuer », déclare le Sénégalais au micro des Dernières Nouvelles d’Alsace.

Satisfait de son nombre de buts (20) qui le rapproche des deux meilleurs buteur, à savoir Alexandre Lacazette et Kylian Mbappé (24 buts), Diallo veut clairement continuer à briller pour permettre à Strasbourg de se maintenir. « Ça fait du bien d’être parmi les cinq meilleurs buteurs, mais il faut le maintien d’abord. C’était un match important qu’on voulait gagner mais ce n’est pas fini. Il nous reste encore trois matchs. On va déjà essayer de gagner à Troyes et d’assurer le maintien. »

