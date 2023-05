En concurrence au poste de numéro un avec Kepa Arrizabalaga depuis plusieurs mois, Edouard Mendy a été préféré à l’Espagnol pour débuter la rencontre contre Nottingham Forest ce samedi après-midi (14h00 GMT). Le portier international sénégalais disputera donc son premier match avec Chelsea pour la première fois depuis le 12 novembre. Son entraîneur revient sur ce choix.

« C’est une opportunité qui, je pense, est bien méritée compte tenu de la façon dont il (Edouard Mendy) s’entraîne. Nous avons deux très bons gardiens et Kepa joue très bien. Ce n’est certainement pas un problème avec Kepa mais, pour Edou, c’est bien pour lui de jouer un match pour nous. C’est un gardien de but de premier plan, c’est donc ça décision », déclare le technicien des Blues Frank Lampard.

Frank Lampard on Edouard Mendy:

"It is an opportunity that I think for his part is well deserved from how he's training. We've got two very good goalkeepers here that have played for us and Kepa's playing really well."

