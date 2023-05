À l’issue de la première journée du drapeau du chef de l’État ce vendredi au stade Mawade Wade, les finalistes par équipe sont connus. Il s’agit de Dakar et de Kaolack qui se disputeront le trophée cette année.

Équipe championne en titre, Dakar a tenu son rang pour sortir première de la poule A devant Kédougou et Ziguinchor. Même chose pour l’équipe vice championne Fatick qui partageait le groupe C avec Kaffrine, Kolda et Matam. Et comme on s’y attendait on avait droit à une finale avant l’heure. En effet qualifiées premières de leurs poules respectives, les deux équipes Dakar et Fatick se sont offerts le remake de la finale de l’édition précédente du drapeau du chef de l’état en demi finale.

Grâce à Ngor Niakh, Sellé Mélé, Sidi Sembéne mais surtout Ibou Ndiaye Eubeuli (+100) dans une grande forme, l’équipe de la capitale s’est offert son ticket pour la finale où elle pourra prétendre conserver son titre.

Dans l’autre demi-finale qui opposait Kaolack et Thiès, c’est l’équipe de Kaolack qui a fini par s’imposer pour filer en finale du tournoi. L’équipe de Kaolack portée par Pape Ngagne Sokhsokh va défier le champion en titre Dakar pour tenter de créer l’exploit et remporter la finale par équipe de l’édition 2023 du drapeau du chef de l’État.

