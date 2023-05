Les Sirènes ont remporté face aux Amazones (1-3) le match d’ouverture de la 17e journée de D1 Féminine, confortant les commandes du classement.

En ouverture de la 17e journée de D1 Féminine, les Sirènes avaient une belle occasion de consolider la première place du Championnat. Et pour le moins que l’on puisse dire, c’est que le leader n’a pas raté l’opportunité. Opposées aux Amazones, au Stade de Ngor samedi en fin de matinée, les Sirènes se sont effet imposées 1-3.

Menés par le 6e, les Bleues ont renversé le score grâce aux 13e et 14 buts de la saison de Fatou Sonko et une réalisation de Raki. Suffisant pour prendre quatre points d’avance sur Dakar Sacré-Cœur qui sera plus que jamais sous pression au moment d’en découdre face aux Dorades de Mbour ce dimanche (09h) au Stade Caroline Faye.

wiwsport.com