En délicatesse à Chelsea depuis le début de cette saison, Edouard Mendy ne devrait plus rester chez les pensionnaires de Stamford Bridge à l’issue de cette campagne. Le portier sénégalais de 31 ans aurait discrètement changé d’agent ces derniers jour. À en croire les informations du journaliste Nicolo Schira, l’ancien joueur de Rennes aurait confié ses services à Fali Ramadani, agent de Kalidou Koulibaly.

Edouard #Mendy could leave #Chelsea in the summer #transfers window. The goalkeeper has chosen Fali Ramadani as new agent to find the best solution for his future. #CFC

— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 10, 2023