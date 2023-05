La phase de groupes de la CAN U17 s’est terminée ainsi que les quarts de finale. L’occasion pour la confédération africaine de football de revenir sur les joueurs qui ont brillé lors de cette première partie de cette compétition. Dans ce onze publié par l’instance africaine, on y retrouve deux joueurs sénégalais qui ont su tirer leurs épingles du jeu. Il s’agit de l’inévitable Amara Diouf et le défenseur Fallou Diouf.

Le Malien Bourama Koné, qui a fait trois matches sans encaisser de buts depuis le début de la compétition, a été désigné meilleur gardien de but. Sa défense est composée de l’arrière droit nigérian Yahaya Lawali, qui a été élu deux fois homme du match en phase de groupes. Le Burkinabé Lassina Traore a été sélectionné comme le meilleur arrière gauche de la compétition. Le Sénégalais Fallou Diouf, qui fait partie d’une défense qui n’a pas encaissé un seul but depuis le début du tournoi, et le capitaine marocain Abdelhamid Ait Boudlal ont été désignés comme les deux meilleurs défenseurs centraux.

Le pilier marocain Adam Chakir a été crucial pour les Lionceaux de l’Atlas jusqu’à présent dans la compétition, dictant le tempo et se situant à la base du milieu de terrain du Meilleur onze. Le Malien Angel Martial Tia, auteur du premier but contre le Congo en quarts de finale, ainsi que l’un des jumeaux congolais, Abiga Wumba Niati, forment le milieu de terrain. Le capitaine sénégalais Amara Diouf, le Burkinabé Souleymane Alio et le Malien Mamadou Doumbia complètent le trio de tête. Doumbia a marqué trois buts depuis le début du tournoi, tandis qu‘Alio en a marqué deux.