En ouverture de la 12e journée de Virsliga, le Riga FC se déplaçait à Liepaja ce vendredi après-midi. Avec leurs Sénégalais, les hommes de Tomislav Stipic n’ont fait qu’une bouchée de leurs adversaires.

Leader invaincu depuis le début du Championnat, le Riga FC se rendait à Liepaja vendredi après-midi lors de la 12e journée de Virsliga. Une rencontre aux allures d’un gros choc puisqu’elle opposait le troisième et premier. Mais quelle nouvelle démonstration des visiteurs. Largement supérieur, le Riga s’est facilement imposé sur le score de 4 buts à rien.

Un doublé de Marko Regza (14e, 33e) a mis les hommes de Stipic sur le bon chemin. Puis Mikael Soisalo (78e) et Raivis Jurkovskis (90e+4) ont corsé l’addition en seconde période. Avec cette victoire, le Riga FC relégue provisoirement six points son dauphin et rival, le RFS. A noter que Mouhamed El Bachir Ngom, Mor Talla Gaye et Ousseynou Niang étaient titulaires.

Sestā uzvara pēc kārtas!🔝🔥🦁🇱🇻 ✅FK Liepāja – Riga FC 0:4 (0:2)

