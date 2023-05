Du 31 mai au 2 juin prochain, des décideurs vont se retrouver à Dakar pour trouver des moyens de développer les sports en Afrique à l’occasion du Sport Impact Summit.

C’est un évènement organisé par Sport Impact qui est un hub panafricain indépendant spécialisé dans la structuration, la coordination et la promotion de projets sports en Afrique. Le choix du Sénégal pour abriter l’évènement n’est pas fortuit explique Nelson Camara, le président directeur exécutif Sport Impact. « C’est un pays qui présente aujourd’hui un momentum sportif conséquent sous l’impulsion de la vision du Chef de l’État, du ministère des sports et du CNOSS. Avec, on l’a vu, des performances sportives des équipes nationales et certaines disciplines individuelles sur la scène internationale. Le développement d’infrastructures de proximité et celles de grande envergure comme Dakar Arena et le stade Abdoulaye Wade qui font la fierté du peuple sénégalais. Et l’organisation prochainement des JOJ 2026 qui vont permettre d’insuffler un vrai mouvement d’impact économique et social pour la jeunesse et la communauté sénégalaise ».

Un cadre idéal sportivement parlant en termes d’infrastructures et de ressources humaines pour accueillir ce type d’évènement dédiée au développement du sport. Prés de 500 participants dont plusieurs invités de marque sont attendus. « On organise ce sommet pour favoriser finalement, démocratiser l’usage du sport en tant que vecteur d’impact économique et social en Afrique. Et on réunit à travers cet évènement un certain nombre de délégations ministérielles de plusieurs pays (Benin, Cameroun, Rwanda, Maroc, France, l’Arabie Saoudite…). A travers des tables rondes, des panel qui réuniront des personnalités clés du secteur notamment de la FIFA, du CNOSS, des bailleurs de fonds comme l’agence de la coopération allemande la GIZ et la BAL, un certain nombre de décideurs du secteur privé international très actif autour de l’écosystème sport en Afrique qui vont débattre sur des enjeux clés liés au développement sport, la pratique du sport de masse, du sport scolaire et professionnelle sur l’ensemble du continent africain » explique Nelson Camara.

En vue des JOJ 2026, le Sénégal travaille avec l’Agence Française de développement à travers une coopération pour la réhabilitation d’infrastructures sportives. Des partenariats de ce genre sont aussi attendus à la fin des échanges. « L’évènement sert a mobiliser les acteurs et les décideurs qui auront un impact dans les sports au Sénégal et en Afrique. Dans les secteurs comme le financement, la formation, la construction d’infrastructures sportives. Accompagner tous les acteurs du sport et même le gouvernement pour réaliser des objectifs dans le domaine sports. Mettre en place des projets et mobiliser les moyens pour développer le sport au Sénégal. Sport Impact Summit sert d’accompagnement pour apporter les financements » a ainsi appuyé Bocar Alpha Kane, responsable de la communication et marketing Jeux Olympiques de la Jeunesse JOJ Dakar 2026, représentant CNOSS.

Le président de Sport Impact Summit d’ajouter : « A l’issue de ces panels, auront lieu un certain nombre d’annonces : le lancement de nouveaux programmes de financement, la signature d’accord de coopération, l’annonce de lauréats de certains programmes. Il est prévu deux temps forts aussi. Une cérémonie de Sports Impact Awards qui visera a récompenser des initiatives a fort impact en matière d’éducation, de sante, d’inclusion, d’égalité des genres, d’emploi, d’infrastructures… Mais aussi un diner de gala de clôture ou on se réunira pour la première fois au stade Abdoulaye Wade avec des artistes et athlètes ».

wiwsport.com